Ученые выяснили, как оптимизм влияет на долголетие людей

Москва, 2 апреля. Ученые установили взаимосвязь между психическим состоянием человека и продолжительностью его жизни.

По данным портала Planet Today, серотонин и эндорфины оказывают прямое влияние на долголетие человека. Еще в прошлом веке ученым удалось доказать, что психическое состояние человека имеет прямое влияние на иммунитет человека. Данное открытие стало основой для появления новой области в медицине, которая получила название психонейроиммунология.

Исследователи отмечают, что серотонин, который часто называют «гормоном счастья», вырабатывается в человеческом организме в моменты экстаза, его уровень заметно повышается во время эйфории и понижается во время депрессии. Серотонин дает ощущение радости, что продлевает человеческую жизнь.

Чтобы пополнить запасы этого вещества, необходимо включить в свой рацион бананы, инжир, арахис, хурму, груши и финики. Кроме того, на выработку серотонина в человеческом организме влияет солнечный свет.

В свою очередь эндорфины дают ощущение эйфории и радости, а также стимулируют иммунную систему человека. Для пополнения запасов эндорфинов необходимо употреблять в пищу шоколад, мороженое, сладкие фрукты, однако злоупотреблять ими не стоит.

Кроме того, выработке эндорфинов также способствуют занятия сексом и спортом. Исследователи отмечают, что получасовая тренировка может увеличить количество эндорфинов в семь раз. Также большое влияние на выработку эндорфинов оказывает смех, несколько минут веселья могут продлить жизнь человека на 12-15 минут.