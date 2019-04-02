Алексей Панин уточнил, каких именно россиян он считает «злобными уродцами»

Актер Алексей Панин вновь обрушился с критикой на россиян, задавшись риторическим вопросом, почему «в России живут самые злые люди в мире». Артист опубликовал пост в своем Instagram, посвятив запись комментариям интернет-пользователей на смерть заслуженной артистки России Натальи Крачковской, скончавшейся более трех лет назад.

«Кроме добрых слов в адрес актрисы там было огромное количество гадостей... Не могу понять, что может быть в голове у людей, которые поливают /фекалиями/ еще даже не похороненного человека?! Откуда столько злости! Злости к человеку, которого ты даже не знаешь, и который не сделал тебе ничего плохого! Такого нет нигде в мире!»

Отдельные глупцы (в своей заметке артист употребил нецензурное слово) есть везде, считает он, «но, чтобы вся нация сошла с ума, — это уму непостижимо!»

«Им плевать на человеческую беду!» — сетует он в связи со слабым, по его мнению, откликом на запись в Instagram с просьбой помочь больному ребенку.

«Общество злобных уродцев, ненавидящих всех вокруг себя!» — резюмирует артист.

Алексей Панин, который и ранее неоднократно негативно высказывался в адрес соотечественников, согласился прояснить свою позицию Федеральному агентству новостей, и, надо признаться, в логике его доводам не откажешь.

На вопрос, почему он огульно обвиняет всех россиян в злости, артист ответил так:

«Я никого ни в чем не обвиняю, если вы видели, я знак вопроса поставил — почему? Так же, как и вы меня спрашиваете, — почему?»

На вопрос, не кажется ли ему, что не стоит за грехи отдельных людей ругать всех соотечественников, Панин ответил:

«Мне ничего не кажется. Какие грехи?! Я не митрополит Кирилл (патриарх всея Руси. — Прим ФАН) россиян за грехи ругать, это его прерогатива».

По словам артиста, к значительному числу сограждан он относится более чем положительно, но есть люди, чье поведение для него неприемлемо.

«У меня замечательное отношение к покойным (народным артистам СССР. — Прим. ФАН) Владимиру Абрамовичу Этушу и Иосифу Давыдовичу Кобзону. У меня замечательное отношение к людям, которые меня окружают — моим близким, знакомым и коллегам. Но у меня отрицательное отношение к людям, которые позволяют себе выкидывать мусор из машины на Ленинском проспекте [Москвы], у меня отрицательное отношение к людям, которые призывают уничтожать геев и лесбиянок, и у меня отрицательное отношение к людям, которые называют детей, больных ДЦП, уродами. Вот к таким людям у меня отрицательное отношение», — резюмировал артист.

Напомним, ранее Алексей Панин, известный мягко говоря эксцентричным поведением и тяжелыми разборками с матерью своего ребенка, неоднократно выступал с резкой критикой в адрес соотечественников. В последнее время его упреки приобрели в том числе политический характер, за что артиста неоднократно критиковали. В частности, его обвинения в адрес россиян в гомофобии в Госдуме назвали неадекватными.