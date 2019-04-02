Названа предварительная причина взрыва в петербургской академии

Санкт-Петербург, 2 апреля. Приоритетной причиной взрыва в петербургской Военно-космической академии имени Можайского названо неосторожное обращение с боеприпасами, сообщили источники в экстренных службах города.

Как пишет ТАСС, ссылаясь на свои источники, предварительной причиной взрыва в петербургской академии названо неосторожное обращение с боеприпасами.

Как ранее рассказали очевидцы Федеральному агентству новостей, инцидент произошел в центральном новом корпусе академии, в 220-й аудитории, где курсантам преподают физику. В результате чрезвычайного происшествия пострадали четыре человека, они были госпитализированы в больницу.

Из-за взрыва произошло обрушение лестничного марша. Около 15 человек оказались заблокированы в здании.

На место происшествия прибыл временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.