Президент Эстонии надеется встретиться с Путиным в Москве 18 апреля

Хельсинки, 2 апреля. Глава Эстонии Керсти Кальюлайд надеется встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным во время ее рабочего визита в российскую столицу 18 апреля. Об этом во вторник ТАСС сообщила руководитель отдела коммуникации канцелярии президента Эстонии Кайди Ахер.

По словам Ахер, в настоящее время расписание визита Кальюлайд в Москву не утверждено.

«Официальный запрос на встречу с президентом Владимиром Путиным был отправлен», — подтвердила она.

Ранее эстонский президент Кальюлайд сообщила, что прибудет с визитом в российскую столицу 18 апреля, где планирует участвовать в открытии отреставрированного здания посольства этой республики. Как отметила советник лидера Эстонии по внешней политике Лаури Куузинг, Таллин проинформировал дипломатическое ведомство России о предстоящем визите главы государства, но договоренностей о двусторонних встречах в Москве не достигнуто.