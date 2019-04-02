Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Президент Эстонии надеется встретиться с Путиным в Москве 18 апреля

57
0 Оставить комментарий

Президент Эстонии надеется встретиться с Путиным в Москве 18 апреля

Хельсинки, 2 апреля. Глава Эстонии Керсти Кальюлайд надеется встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным во время ее рабочего визита в российскую столицу 18 апреля. Об этом во вторник ТАСС сообщила руководитель отдела коммуникации канцелярии президента Эстонии Кайди Ахер.

По словам Ахер, в настоящее время расписание визита Кальюлайд в Москву не утверждено.

«Официальный запрос на встречу с президентом Владимиром Путиным был отправлен», — подтвердила она.

Ранее эстонский президент Кальюлайд сообщила, что прибудет с визитом в российскую столицу 18 апреля, где планирует участвовать в открытии отреставрированного здания посольства этой республики. Как отметила советник лидера Эстонии по внешней политике Лаури Куузинг, Таллин проинформировал дипломатическое ведомство России о предстоящем визите главы государства, но договоренностей о двусторонних встречах в Москве не достигнуто.

Автор: Сергей Петров
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров