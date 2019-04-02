Ефремов прокомментировал инцидент с выдворением громко смеющихся зрителей

Москва, 2 апреля. Известный российский актер Михаил Ефремов заявил, что он не знает об инциденте с двумя зрителями, которых якобы выгнали из зала во время концерта «Господин хороший» в Московском дворце молодежи за слишком громкий смех.

«Мы всегда рады, когда зал смеется. Охраны у нас нет. Надо спросить охрану МДМ. Об этом инциденте не слышал», — рассказал он «Ридусу».

Директор Ефремова Татьяна Глаголева также заявила, что не заметила никакого нарушения порядка во время выступления актера. Впрочем, она призналась, что все время находилась за кулисами.

Ранее портал Baza сообщил, что охрана выволокла из зала двух человек во время выступления Ефремова. Сотрудники МДМ объяснили свои действия тем, что эти зрители были пьяны и мешали остальным смотреть представление. Сами же потерпевшие отметили, что их выгнали за слишком громкий смех. Они уже обратились в полицию с жалобой на действия охраны Московского дворца молодежи.

Ранее сообщалось, что Ефремов якобы устроил скандал из-за парковки в одной из клиник Москвы, куда он возил свою мать. Однако позже актер опроверг эти слухи, заявив, что никакого конфликта между ним и сотрудниками клиники не возникало.