Москва, 2 апреля. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провел переговоры с послом Сирии Риядом Хаддадом в Москве. Об этом сообщили в МИД РФ.

По данным ведомства, встреча состоялась во вторник по инициативе сирийской стороны. В ходе переговоров собеседники обменялись мнениями о развитии ситуации в Сирийской Арабской Республике (САР) и вокруг нее. Особое внимание дипломаты уделили проблематике восстановления инфраструктуры государства и создания условий для возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц.

Как отметили в МИД РФ, российская сторона подтвердила неизменную поддержку усилий по скорейшему урегулированию кризиса в Сирии на основе положений резолюции 2254 СБ ООН и решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

В ходе разговора собеседники, по данным ведомства, затронули также актуальные вопросы дальнейшего укрепления многоплановых связей Москвы и Дамаска.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Москва всесторонне содействует Дамаску, в том числе по вопросам борьбы с терроризмом и создания условий для возвращения сирийских беженцев в свои дома. Правительственные войска практически полностью освободили территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Страна приступила к восстановлению инфраструктуры.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на открытии 30-го саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в Тунисе подчеркнул, что урегулирование конфликта в Сирии должно гарантировать территориальную целостность страны, включая Голанские высоты.