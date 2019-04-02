Организаторы урока «Космос — это мы» объяснят школьникам мира, что Гагарин не американец

Участники пресс-конференции по проведению Гагаринского урока «Космос — это мы» посетовали, что нередко сталкиваются с высказываниями школьников о том, что первый человек в космосе был американцем. Причем аналогичные истории спикеры рассказали о школьниках из России и Великобритании, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Гагаринский урок по традиции состоится 12 апреля, в День космонавтики. В этом году акция пройдет в четвертый раз в 97 странах мира.

Один из оставшихся в живых соратников космонавта и летчика-испытателя Юрия Гагарина по самому первому отряду космонавтов Борис Волынов посетовал, что до сих пор на встречах с российскими школьниками слышит, что впервые-де в истории полет в космос совершил американский астронавт.

«К сожалению, это [незнание] абсолютная правда. Мне тоже приходится встречаться с людьми. И был случай, когда в аудитории было примерно 600 человек школьников, и они на вопрос, кто был первым человеком в космосе, ответили, что американец», — рассказал дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Борис Волынов.

Коллега Бориса Валентиновича Сергей Крикалев подтвердил, что проблемы с представлением о том, кто проложил человечеству дорогу в космос, есть и у российских и у зарубежных школьников.

«Когда детям за рубежом в Англии задали вопрос, кто был первым человеком в космосе, они сразу же ответили, что Гагарин. Но когда их спросили, кто же такой Гагарин, они сказали — американец», — посетовал Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт СССР Сергей Крикалев.

Организаторы Гагаринского урока — представители Союза журналистов России, министерства просвещения РФ — отметили необходимость продолжать и развивать проект, чтобы бороться с ошибочными представлениями молодого поколения, сформированными в том числе современными произведениями зарубежного кинематографа и компьютерными играми.

«Конечно, Гагарин — это символ могущества нашей Родины. То, что наш урок носит имя Гагарина, — это очень правильно, такими именами не разбрасываются. И в нынешних условиях особенно важно помнить, кто мы, откуда мы и какой ценой нам досталась именно та страна, в которой мы живем. Гагаринский урок еще и про это», — рассказал советник министра просвещения Российской Федерации Андрей Петров.

Слушателями Гагаринского урока станут учащиеся школ и вузов в различных регионах России, а также в российских культурных центрах по всему миру. В этом году урок посвятили сразу нескольким памятным датам: 60-летию образования первого отряда космонавтов, 85-летию Юрия Гагарина, Алексея Леонова, Валерия Быковского и Бориса Волынова, 60-летию программ «Луна-1», «Луна-2», «Луна-3» и полувековому юбилею стыковки первой стыковки на орбите пилотируемых кораблей «Союз-4» и «Союз -5» с космонавтами В. А. Шаталовым, В. В. Волыновым, А. С. Елисеевым, Е. В. Хруновым, 75-летию «НПО машиностроения» и 105-летию со дня рождения Владимира Челомея.

В этом году к Гагаринскому уроку присоединилось всероссийское военно-патриотического общественное движение «Юнармия».