Очевидцы рассказали подробности взрыва в Академии Можайского в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 апреля. Взрыв в Военно-космической академии имени Можайского произошел в центральном новом корпусе, в 220-й аудитории, где курсантам преподают физику. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей сообщили очевидцы происшествия.

В результате ЧП пострадали четыре человека. Они доставлены в больницу. По предварительным данным, после взрыва произошло обрушение лестничного марша, в результате в здании оказались заблокированы 15 человек.

На место взрыва прибыл врио губернатора Александр Беглов. В эти минуты на территории академии работают взрывотехники, ОМОН, дежурят медики. Ситуация находится под контролем.