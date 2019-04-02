Последнюю часть «Мстителей» покажут на ММКФ

Москва, 2 апреля. Российская премьера американского фильма «Мстители.Финал» пройдет 23 апреля на Московском международном кинофестивале, сообщил директор по связям с общественностью ММКФ Петр Шепотинник.

По его словам, на кинофестивале будет спецпрограмма «Эра Мстителей», в рамках которой будут показаны все части фильма, в том числе последняя.

Напомним, в мировой прокат картина о супергероях выйдет 24 апреля, в российский — 29 апреля. Главные роли в последней части «Мстителей» исполнили Бри Ларсон, Скарлетт Йоханнсон, Карен Гиллан, Брэдли Купер, Книс Хемсворт, Крис Эванс и другие.

Напомним, Московский международный кинофестиваль пройдет в российской столице с 18 по 25 апреля. В основной конкурс фестиваля вошли 13 фильмов. Россию представят картины «Надо мною солнце не садится» режиссера Любови Борисовой, «Воскресенье» Светланы Проскуриной и «Эпидемия» Павла Костомарова.