Кузнецова рассказала о состоянии спасенного из московской квартиры ребенка

Москва, 2 апреля. Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что пятилетняя девочка, которая проживала в изоляции и в ужасных условиях в московской квартире, переведена в социально-реабилитационный центр. В течение двух недель ребенок находился под наблюдением врачей в больнице.

Кузнецова рассказала о состоянии ребенка, подчеркнув, что, по мнению психиатров, у ребенка, который перенес сильнейший стресс, в будущем не должно быть сложностей с речью.

«Девочка начала говорить словами. Но шепотом…» — сказала уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова в интервью «Российской газете».

По словам омбудсмена, в социально-реабилитационном центре ребенку будет оказана вся необходимая психологическая помощь. Напомним, в марте матери девочки, брошенной в московской квартире, предъявили обвинения в покушении на убийство. Женщина после задержания уверяла, что произошедшее — провокация соседей.

Своей вины в том, что ребенок находился в одиночестве в захламленной квартире без еды, Ирина Геращенко не видит. Девочка, судя по видео СК РФ, жила в помещении, полностью заваленном мусором. В квартиру из-за грязи на окнах едва проникал солнечный свет.