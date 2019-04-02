Москва, 2 апреля. Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина поддерживает идею не распространять ипотечные каникулы на займы, взятые на покупку элитной недвижимости.

Набиуллина поддержала идею исключить элитное жилье из ипотечных каникул. Во время выступления на заседании межрегионального банковского совета при Совете Федерации она уточнила, что ипотечные каникулы не должны предоставляться лицам, кто «имеет пороговое значение задолженности» для того, чтобы не распространять меру на очень дорогие квартиры.

«Все-таки это социальная мера, мера поддержки людей, которые попали в такую жизненную ситуацию», — подчеркнула она.

Как пишет ТАСС, ранее Государственная дума приняла законопроект об ипотечных каникулах. В число лиц, которые смогут воспользоваться ипотечными каникулами, входят те, кому понадобились деньги на экстренные нужды, например плату за лечение или обучение. Кроме того, нововведение смогут оценить граждане, которые лишились работы или утратили работоспособность.

Президент России Владимир Путин заявил, что ипотечные каникулы будут распространены на все кредиты по ипотеке, в том числе на те, которые были выданы ранее.

Как напомнил глава государства, предложение ввести ипотечные каникулы для людей в трудной жизненной ситуации было озвучено в ходе послания Федеральному собранию. Путин напомнил, что, согласно законодательству, новые правоотношения могут возникать только после принятия закона.

Однако, по словам Путина, он такой оговорки не сделал, а россияне восприняли озвученную им инициативу иначе, забыв о правиле. В связи с этим глава государства предложил распространить ипотечные каникулы на все соответствующие кредиты.

В 2018 году объем кредитных долгов в России достиг астрономической суммы в 15 триллиона рублей. При этом кредитование физических лиц в стране увеличивается: по состоянию на прошлый год, прирост составил 23%, по сравнению с докризисным 2013 годом. Больше всего кредитов было выдано в рамках ипотечного кредитования, а также по необеспеченным потребительским займам.