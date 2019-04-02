Эдгард Запашный посоветовал вымыть рот с мылом блогеру, осудившей Началову

Популярный блогер Лена Миро раскритиковала тех, кто восхищается талантом Юлии Началовой после ее трагической кончины. По мнению Миро, артистка не была «светлым человечком» и «ангелом». Блогер напомнила, что в свое время певицу остановил патруль ГИБДД, но она отказалась от медицинского освидетельствования. Миро сделала вывод, что Юлия Началова была пьяна.

Также блогер припомнила, что бывший муж артистки, футболист Евгений Алдонин подарил ей квартиру. Об этом рассказал сам спортсмен в эфире программы «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1». Экс-супруги договорились, что недвижимость будет принадлежать их общей дочери, а певица будешь лишь проживать в квартире. Однако Юлия переписала часть жилой площади на своего следующего супруга.

«Несмотря на договоренность с Алдониным, светлый человечек Началова переписывает половину квартиры на третьего мужа. За деньги ли (как считает сам третий муж) или по любви (как считает второй муж), Юля лишает свою дочь жилплощади... Это делает не мачеха, не чужая тетка, а мать!» — пишет Миро в своем «Живом Журнале».

Известный цирковой артист Эдгард Запашный, который являлся близким другом Юлии Началовой, узнав от корреспондента Федерального агентства новостей о содержании поста блогера, сильно возмутился. По его словам, подобные высказывания не выдерживают никакой критики. Дрессировщик считает, что Миро следовало бы тщательнее подбирать выражения. Запашный добавил, что не знаком с ней.

«Я не знаю, как выглядит Лена Миро. Ей надо рот с мылом вымыть, и все. Я ей рекомендую, чтобы она рот с мылом вымыла», — эмоционально сказал Эдгард Запашный.

Напомним, Юлии Началовой не стало 16 марта. Артистка страдала подагрой и испытывала сильные боли. Когда певица натерла ногу, в рану попала инфекция и, по словам врачей, начался сепсис. Медики боролись за жизнь певицы, но, к сожалению, спасти ее не удалось.

Бывший супруг певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин рассказал, что их дочь хочет жить с бабушкой и дедушкой.