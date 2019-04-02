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Беглов прибыл на место взрыва на территории Академии Можайского

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Беглов прибыл на место взрыва на территории Академии Можайского

Санкт-Петербург, 2 апреля. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов прибыл на место взрыва на территории Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского.

Скорее всего, речь идет о несчастном случае, однако Беглов все равно лично приехал на место ЧП, чтобы оценить масштабы произошедшего. Ситуация находится под контролем, работают оперативники, вся необходимая помощь пострадавшим оказывается, сообщают «Невские новости».

Как сообщалось ранее, взрыв произошел в административном здании около 13.30 по московскому времени. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Все они госпитализированы.

Автор: Игорь Федоров
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