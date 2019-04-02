Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на встрече министров иностранных дел стран-участниц Североатлантического альянса, которая состоится в Вашингтоне 3-4 апреля, России дадут понять, что она должна вернуться к выполнению ДРСМД.

Столтенберг назвал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности «краеугольным камнем европейской безопасности».

«Этот краеугольный камень оказался под угрозой из-за размещения Россией новых ракет. НАТО должна готовиться к миру без ДРСМД и к размещению российских ракет в Европе. У нас нет намерения размещать ядерные носители в Европе, но НАТО должна быть готова обеспечивать сдерживание даже без ДРСМД», — сказал генсек Североатлантического альянса накануне встречи в Вашингтоне, посвященной 70-летию организации.

Комментируя эти слова Столтенберга в студии программы «Время покажет» на Первом канале, американский журналист Майкл Бом заявил, что видит вызовы, а не опасность со стороны России.

«Я не думаю, что НАТО ожидает российские танки, которые пересекут границу с Прибалтикой. Это гибридная война. Но есть опасения, что Россия захочет спасти угнетенных русских, например, в Латвии. Знакомый сценарий? Это будет повторение Крыма», — сказал американец.

По его словам, НАТО вынуждена укрепляться из-за агрессии, исходящей от России. Особенно после 2014 года. Возразил Майклу Бому депутат Госдумы Алексей Журавлев, который заявил, что члены НАТО ничего не решают, а идут на поводу у США.

«Давайте говорить о том, как оно есть. Есть Соединенные Штаты и подхрюкивающие. Всё! Когда бомбили Югославию, 80% участников этой операции были из США, а подхрюкивающих из НАТО было 20%. Поэтому говорить о НАТО как о каком-то коллективном органе не надо. Понятно, кем и как он управляется. И ясно, почему туда вступают. Потому что приходят с пистолетом на переговоры. Вот политика Вашингтона», — заметил парламентарий.

Аргументы американского журналиста он назвал неправильными потому, что НАТО почти перестала расширяться после 2014-го.