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В России могут запретить выдавать микрокредиты под залог жилья

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В России могут запретить выдавать микрокредиты под залог жилья

Москва, 2 апреля. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильным комитетам верхней палаты подготовить законопроект, который запрещает выдачу микрокредитов под залог жилья. Об этом она заявила на заседании Межрегионального банковского совета.

Матвиенко также заявила, что в России сложились условия для снижения ипотечной ставки с 10-12% до 8%. По ее словам, снижение ставки отвечает интересам как заемщиков, так и самих банков.

Кроме того, спикер Совфеда предложила оптимизировать размер банковской комиссии за безналичный платеж, а также избавить россиян от «зарплатного рабства». Речь идет о распространенной практике, когда работники одной организации вынуждены пользоваться услугами одного и того же банка при получении зарплаты, пишет «Парламентская газета».

В конце марта рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало прогноз, согласно которому средняя ставка по ипотечным кредитам в России превысит 10% по итогам первого квартала текущего года.

Автор: Антон Соколов
Источник: Парламентская газета
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