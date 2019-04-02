Государственные испытания Ил-112В планируют начать в 2019 году

Ульяновск, 2 апреля. Государственные испытания новейшего российского легкого военно-транспортного самолета Ил-112В планируют начать в 2019 году. Об этом сообщил генеральный директор «Авиационного комплекса имени Ильюшина» Алексей Рогозин.

Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, разработанный в РФ «с нуля». Воздушное судно планируется к выпуску в модификации для военно-транспортной и гражданской авиации.

«Я думаю, испытания начнутся в этом году, сейчас ведется разбор полета. Никаких серьезных замечаний не выявлено, экипаж доволен самолетом», — сказал Рогозин.

Первый испытательный полет воздушное судно совершило в конце марта. Легкий военно-транспортный самолет прошел испытания на аэродроме авиастроительного предприятия ПАО «ВАСО» под командованием Героя РФ Николая Куимова. В воздухе его сопровождал самолет-лаборатория Ил-114ЛЛ. За полетом наблюдали вице-премьер Юрий Борисов, руководители МО РФ, Минпромторга и ОАК.

В комментарии Федеральному агентству новостей политолог Иван Аркатов выразил мнение, что самолет Ил-112В станет базой для развития гражданской и военной авиации РФ. Эксперт напомнил, что воздушное судно было создано за сравнительно короткий срок, работы велись с 2014 года.

В то же время заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов в интервью ФАН рассказал, что Ил-112В сможет перевозить небольшие партии груза, личный состав в пределах 40 человек, с него можно будет десантировать людей и использовать как на ВПП с искусственным покрытием, так и на грунтовках.