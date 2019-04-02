В США рассказали о политике «диалога и сдерживания» в отношении России

Вашингтон, 2 апреля. В США заверили, что диалог с Россией не прерывается даже во время глубокого кризиса в отношениях двух стран. Об этом заявили руководитель отдела политического планирования Госдепартамента Кайрон Скиннер и старший политический советник генерального секретаря НАТО Бенедетта Берти.

В США рассказали о перспективах развития отношений Североатлантического альянса и России. Скиннер констатировала, что Вашингтон и Москва поддерживали диалог даже во времена Холодной войны.

Она напомнила о заявлении экс-президента США Рональда Рейгана, который в 1983 году назвал СССР «империей зла» и выдвинул Стратегическую оборонную инициативу, которая вошла в историю как «звездные войны».

«Мы в частном порядке [в этот период времени] вели переговоры с Кремлем, добиваясь освобождения пяти или семи пятидесятников, укрывшихся в посольстве США в Москве, — рассказала сотрудница Госдепа. — Этот эпизод имел место, но мы о нем ничего не говорили, пока не кончилась Холодная война».

При этом, по мнению внешнеполитического ведомства США, в настоящее время Россия является одним из основных противников страны, пишет «Царьград».

«И есть переговоры, дискуссии и взаимодействие на треке один [между должностными лицами] и на треке два [между представителями экспертного сообщества] со всеми этими конкурентами, включая Россию», — заверила Скиннер.

Берти в свою очередь отметила, что НАТО несколько лет общалась с Россией как с партнером, однако после 2014 году изменила свою политику на «диалог и сдерживание», передает ТАСС.

«Конечно, все это изменилось, когда изменились действия России, — пояснила представитель военно-полититческого блока. — Поэтому после 2014 года мы перешли к политике сильной обороны и сдерживания, а также диалога».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отношения с Россией и действия Североатлантического альянса в связи с ситуацией вокруг ДРСМД станут основной темой встречи глав МИД военно-политического блока.