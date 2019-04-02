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Взрыв прогремел в Академии Можайского в Петербурге, есть пострадавшие

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Взрыв прогремел в Академии Можайского в Петербурге, есть пострадавшие

Санкт-Петербург, 2 апреля. Взрыв прогремел в здании Военной академии им. Можайского в Петербурге. В результате пострадали четыре человека

Как стало известно Федеральному агентству новостей, по предварительным данным, взрыв произошел около 13.30 по московскому времени в административном помещении академии. После взрыва произошло обрушение лестничного марша. Сейчас на месте работают взрывотехники, сотрудники ОМОН. Пострадавших  забрали бригады скорой помощи.

Взрыв прогремел в Академии Можайского в Петербурге, есть пострадавшие

«Предварительно, обрушение лестничного пролета, четыре человека пострадали. Человек 15 заблокированы. Информации о погибших нет», — сообщил источник ФАН.

Все подробности и обстоятельства ЧП уточняются.

Взрыв прогремел в Академии Можайского в Петербурге, есть пострадавшие

 

Автор: Сергей Петров
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