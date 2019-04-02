Взрыв прогремел в Академии Можайского в Петербурге, есть пострадавшие

Санкт-Петербург, 2 апреля. Взрыв прогремел в здании Военной академии им. Можайского в Петербурге. В результате пострадали четыре человека

Как стало известно Федеральному агентству новостей, по предварительным данным, взрыв произошел около 13.30 по московскому времени в административном помещении академии. После взрыва произошло обрушение лестничного марша. Сейчас на месте работают взрывотехники, сотрудники ОМОН. Пострадавших забрали бригады скорой помощи.

«Предварительно, обрушение лестничного пролета, четыре человека пострадали. Человек 15 заблокированы. Информации о погибших нет», — сообщил источник ФАН.

Все подробности и обстоятельства ЧП уточняются.