Замгубернатора ЯНАО назвал зарплату домохозяек у коренных жителей Ямала

Домохозяйки из числа представителей коренных народов Ямала получают заработную плату от 11 тысяч рублей и выше. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Александр Мажаров.

Беседа с замгубернатора проходила в Салехарде 30 марта, во время празднования Дня оленевода, среди радостных людей, традиционных чумов, оленей, на просторах залитой ослепительно ярким северным солнцем тундры под многократно усиленные аппаратурой народные песни.

Газ и олени

— Александр Викторович, на чем основана экономика Ямало-Ненецкого автономного округа?

— Это все-таки моноэкономика, это газ. Практически 80 с лишним процентов российского газа добывается здесь, на Ямале. Наш газ уходит в 27 стран Европы. А теперь еще и сжиженный газ, который уходит в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а также в Европу. Так что наша экономика — это газ и нефть.

А наш малый бизнес — это оленеводство, которое у нас достаточно хорошо развито. Наша продукция сертифицирована по стандартам Евросоюза. У нас два предприятия, которые посылают свою продукцию в Европу. На сегодняшний день у нас мясо покупают Финляндия, Германия. Есть ежегодные контракты. В этом году мы впервые заключили контракт на поставку в Финляндию шкур северного оленя.

— Какие еще крупные корпорации, кроме «Газпрома», работают в округе?

— Это «Новатэк», «Лукойл», «Роснефть». Есть еще небольшие компании, независимый ТЭК.

— Помимо развития малого бизнеса, как государство поддерживает малочисленные этносы, проживающие на Крайнем Севере? Как вы оцениваете их положение в ЯНАО?

— Самое главное для подобной оценки — это прирост населения и продолжительность жизни. У них естественный прирост населения ежегодно составляет порядка 10%, а продолжительность жизни год от года растет.

Губернатор и правительство уделяют жизни малых этносов очень много внимания. У нас существует санитарная авиация. Есть спутниковая связь, и по одному звонку, если женщина рожает, ее забирают и увозят в поселок. Если человек получает травму, то тоже вылетает вертолет.

Вы даже себе не представляете, какие у них есть меры социальной поддержки, насколько они высоки! На это уходит не один миллиард рублей. Мы дотируем мясо, рыбу, мы помогаем факториям. И это все — за счет окружного бюджета.

Труд вознаграждается

— Правда ли, что домработниц из малых этносов называют «чум-работницами» и они даже получают за это зарплату? Если да, то о каких «чумовых деньгах» идет речь?

— Да, все так. Такая женщина обеспечивает стойбище, причем в очень сложных, суровых погодных условиях. Поэтому было принято решение, чтобы ее труд был вознагражден и у нее были все социальные гарантии, медицинский полис и т. д. Самое главное, что у них есть возможность потом получать пенсию.

— Какой минимум получают чум-работницы и когда у них выход на пенсию?

— На них распространяются все законы о Северах. Выход на пенсию у них, по новому закону, — с 55 лет. А зарплата где-то порядка 11-15 тысяч рублей. Это прямая зарплата, но не стоит забывать, что семьи получают и дотации: губернаторские и другие. Зарплата в итоге складывается из многих категорий.

— Насколько сильно коренных жителей региона затрагивает модернизация жизни в стране и мире?

— Одна из обсуждаемых в регионе тем — «Коренные малочисленные народы и устойчивое развитие Арктики». Для нас это очень важно. Сегодня происходит урбанизация. Мы прекрасно понимаем, что это нашествие идеологии, за которым мы не успеваем. Мы всегда считали, что ненецкое население, хантыйское население настолько далеко от цивилизации, что это никогда их не коснется. Касается, да еще как касается!

Дружба народов

— Недавно в Якутске случилась беда — мигрант изнасиловал беременную женщину. Возникли массовые беспорядки. Существует ли в ЯНАО проблема трудовых мигрантов из государств Средней Азии и Закавказья?

— Это из ряда вон выходящий случай… В Якутии, видимо, недоработали, что-то у них зрело… Таких острых проблем у нас, конечно, нет. Мы стараемся, государственные органы власти эти вопросы отслеживают, правоохранительные органы мониторят ситуацию. То, что произошло в Якутии, — урок для всех нас, чтобы на такие моменты обращать более глубокое внимание. Определенные проблемы с мигрантами, естественно, имеются везде, в любой стране, в любом регионе. Нужно работать! Мы в правительстве прикладываем максимум усилий, чтобы снимать, предугадывать негативные моменты. В первую очередь, работаем на предупреждение.

— Ямал — это богатейшая земля с суровыми условиями жизни. Здесь Россия прирастает богатством, здесь коренные жители постепенно модернизируются, переходят к новым цивилизационным отношениями. Если попытаться кратко сформулировать мечту ямальца — как она бы прозвучала?

— Наверное, у каждого из нас — своя мечта. У одного человека мечта — просто чтобы о нем помнили: о его делах и событиях, которые он смог после себя оставить. Для других, возможно, мечта — сегодняшний день, благосостояние родных и близких. Но вот мы мечтаем купить огромный дом, большой автомобиль — а не факт, что нам это нужно. И совершенно другое дело, когда ты живешь в гармонии с самим собой и с природой, и ты доволен тем, что у тебя есть. Вот чум, вот рыба, вот тундра, олени и чистейший воздух. Но при этом мы все понимаем, что мечту нужно защищать, и для этого нужно сильное государство, сильная армия.

— ЯНАО иногда шутя называют «татаро-донецким» округом, потому что здесь живет достаточно много татар и выходцев из Донбасса. А есть ли в регионе Донбасское землячество?

— Мы прекрасно понимаем, что Западную Сибирь, Ямало-Ненецкий автономный округ в свое время осваивала и отстраивала вся страна, в том числе Татарстан и Башкирия, Украина и Азербайджан. Мы очень этим гордимся. У нас очень развиты дружеские отношения между людьми, принадлежащими к разным народам. Есть общины, есть диаспоры, в том числе большая диаспора выходцев из бывшей Украинской ССР — оттуда до сих пор к нам ездят на работу вахтовым методом специалисты, профессионалы, а многие здесь просто проживают. Дружба народов — это наша гордость и залог сегодняшнего и будущего экономического успеха. Все в порядке!

Напомним, что на минувших выходных Ямало-Ненецкий автономный округ посетила делегация Изборского клуба. В рамках визита состоялось открытие местного отделения этой организации, которое возглавил заместитель губернатора ЯНАО Александр Мажаров.

В ходе прошедших в Салехарде встреч обсуждалась уникальность Ямала для России. Это один из немногих российских регионов, где наблюдается положительная динамика рождаемости, в том числе среди представителей коренных этносов. А инвестиционные проекты, реализуемые в округе, по словам замглавы ЯНАО, являются становым хребтом экономики России.