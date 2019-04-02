Эксперт объяснила, почему Брюссель будет затягивать выход Британии из ЕС

Несмотря на то, что британские депутаты вновь отвергли все варианты соглашения по Brexit, разрыв с Евросоюзом неизбежен, уверена политолог, кандидат политических наук Анна Арямова. Так она прокомментировала Федеральному агентству новостей состоявшееся накануне рейтинговое голосование в парламенте Великобритании.

Уже во второй раз парламентарии не смогли договориться ни по одному из гипотетических сценариев дальнейших действий, предложенных премьер-министром Терезой Мэй.

Самым популярным вариантом стал выход из Евросоюза с соглашением и с сохранением членства в таможенном союзе, за него проголосовали 273 депутата, против — 276. Второй по популярности сценарий — тот, который предусматривает вынесение любого соглашения с Евросоюзом на референдум, его поддержали 280 депутатов. За сохранение членства Лондона в Европейской ассоциации свободной торговли и в Европейской экономической зоне проголосовал 261 депутат, против — 282.

Четвертый вариант подразумевал наделение парламента дополнительными правами, которые бы позволили ему обязать правительство попросить у Брюсселя новую отсрочку Brexit. Если в Евросоюзе не согласятся пойти на такие условия, то депутатам придется выбирать между отзывом заявки на Brexit и выходом из союза без какого-либо соглашения.

Анна Арямова, комментируя ФАН результаты уже второго по счету голосования в парламенте, подчеркнула, что вопрос о разрыве Лондона с Евросоюзом уже почти решенный.

«Самый главный вопрос — выйдет Британия из Евросоюза или нет. Я считаю, что это неизбежно. И эти обсуждаемые варианты — попытки Лондона найти более мягкий путь выхода и оставить себе хоть какие-то преференции, экономические выгоды. Главная тенденция, что Великобритания выходит из ЕС, сохраняется. На мой взгляд, как именно это произойдет, зависит от того, насколько противники [выхода] будут активны, и насколько большим будет экономический ущерб от Brexit», — заметила она.

По словам собеседницы ФАН, депутаты пытаются минимизировать экономические риски, которые неизбежны в случае выхода из Европейского союза.

«Парламент пытается минимизировать различные финансовые риски, также идет обсуждение договоренностей с Германией, чтобы их снизить. Но все эти сценарии — это лишь детали, главное, что у Лондона нет пути назад в вопросе с Brexit», — добавила она.

По мнению политолога, и самому Брюсселю невыгоден Brexit, поскольку это может спровоцировать серьезный кризис для ЕС и поставит вопрос о существовании организации как таковой. В связи с этим Евросоюз может попытаться затянуть процесс выхода Великобритании.

«Как только Британия выйдет из Евросоюза, это станет отправной точкой к развалу организации в целом, после Brexit начнутся аналогичные движения в Испании, Италии, Греции. Евросоюз всячески пытается продлить членство Лондона, и часть британских политиков пытается делать все, чтобы остаться с наименьшими рисками», — резюмировала она.

Ранее сообщалось, что в Европарламенте считают неизбежным сценарий «жесткого» Brexit. Такое мнение озвучил глава фракции либералов в ЕП Ги Верхофстадт.