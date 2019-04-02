Подруга Началовой рассказала, как Ланской заставлял худеть свою жену

Москва, 2 апреля. Подруга Юлии Началовой Людмила заявила, что первый муж певицы Дмитрий Ланской заставлял ее худеть, постоянно упрекая за неидеальную фигуру.

«Ради него Юля худела. Она и сама говорила, что Диме нравится, что она худеет. А потом он еще и гулять начал, пока его жена вкалывала. В общем, такой неблагодарный оказался мальчик», — пояснила она.

Людмила подчеркнула, что родители Началовой были недовольны этим браком, а сама Юлия старалась во всем угодить мужу. Она ездила по гастролям, зарабатывая деньги, а он сидел дома без работы.

Отметим, что сам Ланской отрицает эти обвинения. В разговоре с KP.ru, он подчеркнул, что никогда не заставлял Юлию худеть. Историю об анорексии Началовой музыкант назвал выдумкой ее пиар-менеджера.

С этим мнением согласен продюсер Андрей Разин. Он обратил внимание на то, что Юлия Началова была сильной личностью, если она и решалась худеть, то только для себя. Разин также предположил, что у Юлии был внутренний психоз, она акцентировала много внимания на своей фигуре, поскольку в детстве была полным ребенком.

Ранее сообщалось, что смерть Юлии Началовой, которая скончалась в возрасте 38 лет, стал одним из самых важных событий марта. Опрос на эту тему провели социологи «Левада-центра». У певицы осталась 13-летняя дочь Вера. Ее отцом является бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин. В конце марта он рассказал, с кем хочет жить оставшаяся без матери девочка.