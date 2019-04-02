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Скончался кинорежиссер Вадим Гемс

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Скончался кинорежиссер Вадим Гемс

Москва, 2 апреля. Кинорежиссер Вадим Гемс скончался во вторник на 69-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов России.

«2 апреля на 69-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Гемса Вадима Васильевича», — говорится в сообщении.

Что стало причиной смерти режиссера, не уточняется.

Гемс был режиссером-постановщиком фильмов «Стару-ха-рмса», «Карусельщик», «Ираклий Андроников о русских тройках», «Кочерга». Также он снимался в нескольких кинокартинах.

Гемс учился во Всероссийском государственном институте кинематографии им. С. А. Герасимова у легендарного режиссера Марлена Хуциева. 

Напомним, советский и российский режиссер, народный артист СССР Марлен Хуциев скончался 19 марта в одной из больниц Москвы в возрасте 93 лет.

Автор: Данила Копп
Источник: Союз кинематографистов России
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