Скончался кинорежиссер Вадим Гемс

Москва, 2 апреля. Кинорежиссер Вадим Гемс скончался во вторник на 69-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов России.

«2 апреля на 69-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Гемса Вадима Васильевича», — говорится в сообщении.

Что стало причиной смерти режиссера, не уточняется.

Гемс был режиссером-постановщиком фильмов «Стару-ха-рмса», «Карусельщик», «Ираклий Андроников о русских тройках», «Кочерга». Также он снимался в нескольких кинокартинах.

Гемс учился во Всероссийском государственном институте кинематографии им. С. А. Герасимова у легендарного режиссера Марлена Хуциева.

Напомним, советский и российский режиссер, народный артист СССР Марлен Хуциев скончался 19 марта в одной из больниц Москвы в возрасте 93 лет.