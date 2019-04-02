ЦИК Украины обработал более 99% протоколов

Киев, 2 апреля. Центральная избирательная комиссия Украины обработала 99% протоколов по итогам первого тура выборов президента. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК Украины.

Согласно результатам, кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский получает 30,22% голосов, сохраняя первую позицию в президентской гонке. Действующего президента Украины Петра Порошенко поддержали 15,92% избирателей. На третьем месте находится лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 13,39% голосов. Юрия Бойко поддержали 11,68% избирателей, Анатолия Гриценко — 6,92%, Игоря Смешко — 6,03%, Олега Ляшко — 5,47%.

К настоящему моменту ЦИК Украины обработала 100% протоколов в окружных избирательных комиссиях Ровенской, Полтавской, Сумской и Харьковской областей, где уверенно лидирует Зеленский. В общей сложности подсчитаны 18,6 миллионов бюллетеней, из которых 1.18% признаны недействительными. Выборы президента Украины состоялись 31 марта. Второй тур пройдет 21 апреля.

По данным МВД Украины, в ходе голосования правоохранители получили более 2,1 тысячи жалоб о нарушениях избирательного процесса. По факту нарушений возбуждено 39 уголовных дел.

Стоит отметить, что Киев отказался открывать избирательные участки в России, а также в некоторых районах Донбасса, в результате чего порядка 11 миллионов украинцев не смогли принять участие в голосовании. Кроме того, впервые на выборах президента Украины нет российских наблюдателей. В январе украинские власти отказались принимать заявки на регистрацию наблюдателей из России.