Актер Панин назвал россиян «злобными уродцами»

Москва, 2 апреля. Российский актер и режиссер Алексей Панин раскритиковал соотечественников, назвав их «самыми злыми людьми» на планете. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram.

В публикации артист вспомнил, как первый раз услышал о смерти советской актрисы Натальи Крачковской. Тогда он решил прочитать комментарии пользователей под некрологом и «не поверил своим глазам». По словам Панина, в комментариях было большое количество гадостей.

Актер удивился, откуда у россиян столько злости и гнева.

«Злости к человеку, которого ты даже не знаешь и который не сделал тебе ничего плохого! Такого нет нигде в мире!» — подчеркнул артист.

Кроме того, артист напомнил о девочке Ксюше с пороком сердца, репост о помощи которой он размещал в социальных сетях. Панин указал на то, что читатели оставляли «сотни тупых комментариев».

«Общество злобных уродцев, ненавидящих всех вокруг себя», — подытожил он.

Напомним, это не первый случай, когда Панин резко критикует земляков и страну. Ранее он назвал граждан РФ «идиотами». В своих социальных сетях актер неоднократно обещал, что уедет из России.