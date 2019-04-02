Актер Панин назвал россиян «злобными уродцами»
Москва, 2 апреля. Российский актер и режиссер Алексей Панин раскритиковал соотечественников, назвав их «самыми злыми людьми» на планете. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram.
В публикации артист вспомнил, как первый раз услышал о смерти советской актрисы Натальи Крачковской. Тогда он решил прочитать комментарии пользователей под некрологом и «не поверил своим глазам». По словам Панина, в комментариях было большое количество гадостей.
Актер удивился, откуда у россиян столько злости и гнева.
«Злости к человеку, которого ты даже не знаешь и который не сделал тебе ничего плохого! Такого нет нигде в мире!» — подчеркнул артист.
Кроме того, артист напомнил о девочке Ксюше с пороком сердца, репост о помощи которой он размещал в социальных сетях. Панин указал на то, что читатели оставляли «сотни тупых комментариев».
«Общество злобных уродцев, ненавидящих всех вокруг себя», — подытожил он.
Напомним, это не первый случай, когда Панин резко критикует земляков и страну. Ранее он назвал граждан РФ «идиотами». В своих социальных сетях актер неоднократно обещал, что уедет из России.