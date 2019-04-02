Численность населения Земли достигла 7,7 млрд человек

Москва, 2 апреля. Население Земли стареет и переезжает в города, а к 2050 году достигнет 9,7 миллиарда человек. Об этом говорится в докладе, который был обнародован Комиссией ООН по народонаселению и развитию, а также зачитан генеральным секретарем организации Антонио Гутерришем.

Как говорится в документе, сейчас население планеты составляет 7,7 миллиарда человек. По прогнозам международной организации, к концу столетия оно достигнет 11 миллиардов. При этом основной рост населения Земли до 2050 года произойдет благодаря странам Африки к югу от пустыни Сахара, а также государствам Средней и Южной Азии.

Отмечается, что численный состав Латинской, Северной Америки и Европы существенно не изменится. В докладе также говорится, что увеличивается средняя продолжительность жизни людей. В ООН считают, что доля людей старше 65 лет увеличится в Европе с 19 до 28%, а в Северной Америке – с 16 до 23%.

Как передает телеканал «360», также организация прогнозирует массовую урбанизацию. Напомним, доля городского населения на планете сейчас составляет 56%. По данным «ФедералПресс», ожидается, что к 2030 году цифра достигнет 60%, а к середине века — 68%.