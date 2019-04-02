Организаторы теракта в метро Петербурга предстали перед судом | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Заседание по делу о теракте в петербургском метрополитене проходит в Ленинградском окружном военном суде. На скамье подсудимых 11 человек. Все они обвиняются по разным статьям: незаконный оборот оружия и взрывчатки, организация террористического сообщества, совершение теракта. Прокурор требует пожизненного заключения для большинства. Напомним, 3 апреля 2017 года смертник устроил взрыв прямо в вагоне поезда, который следовал от «Сенной площади» к «Технологическому институту». Погибли 15 человек, больше 100 пострадали.

И еще об одном громком деле. Режиссеру Кириллу Серебрянникову продлили домашний арест до 4 июля. Такое же решение принято в отношении бывшей сотрудницы министерства культуры Софьи Апфельбаум и продюсера Юрия Итина . Еще одного фигуранта дела, продюсера Алексея Малобродского оставили под подпиской о невыезде. Напомним, Кирилл Серебренников был задержан в 2017 году. Его обвинили в хищении 133 млн рублей, выделенных из федерального бюджета на театральный проект «Платформа».

Разоблачение «расследования» Навального

Ложь во спасение ребенка. Так можно назвать новую главу в эпопее Соболь и Навального. Бывшая территориальная управляющая комбината питания «Московский школьник» Наталья Шилова призналась, что снялась в «расследовании» Навального ради денег. Как рассказала женщина, ее сын заболел кишечной инфекцией, на лечение требовалось немало средств. В этот момент с ней связалась юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь, которая предложила помочь в лечении. Для этого Наталье необходимо было рассказать о несуществующих нарушениях санитарных норм в компании. Шилова прочитала на камеру текст, который к реальности, по словам женщины, не имел никакого отношения. Соболь сыграла на материнских чувствах.

«Очень скоро после выхода видео меня уволили с работы, я осталась без денег, работы, с больным ребенком. Когда я пыталась добиться от штаба какой-то реакции, начали угрожать мне и моему ребенку. Если я скажу хоть слово кому-нибудь, то нас ждет просто расправа», — признается Наталья Шилова.

После выхода видео «Московский школьник» подал иск к Шиловой о клевете. Все для того, чтобы защитить свою честь. Ведь на компанию обрушился шквал проверок, которые, что неудивительно, не выявили никаких нарушений. Исполнительный директор «Московского школьника» Николай Фатеев назвал Шилову «пешкой в чужой игре».