Сирия, 2 апреля. Остатки ИГИЛ1 сформировали новую бандгруппу в пустыне Бадия Аш-Шам. Исламисты ССА** задержали группу курдов на пути к Манбиджу в Алеппо. САА сбила беспилотник боевиков на севере Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели подрывные работы на севере от Алеппо; сбили беспилотник боевиков в Северной Хаме.

«Сирийская свободная армия» (ССА): арестовала группу молодых людей курдской национальности на пути к Манбиджу на северо-востоке Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в городе Аль-Бусейра на востоке Дейр-эз-Зора; сформировало новую бандгруппу в пустыне Бадия Аш-Шам.

«Тахрир Аш-Шам»: ведет перестрелки с САА на севере Хамы.

Курды: обнаружили человека, застреленного в автомобиле, западнее Ракки.

Провинция Алеппо

Информационный портал Al Etihad Press сообщает о том, что боевики «Сирийской свободной армии» (ССА), выступающей при поддержке Турции, арестовали нескольких молодых людей курдского происхождения, обвинив их в попытке вступить в ряды «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Как известно, гражданские лица направлялись в сторону города Манбидж, находящегося под контролем курдских отрядов, и были задержаны недалеко от контрольно-пропускного пункта Айн Аль-Дадат. Арестованные будут подвергнуты допросу.

Между тем инженерные подразделения правительственных сил провели еще один этап подрывных работ в населенном пункте Аль-Масудия в провинции Алеппо. Как передает военный источник в сети Twitter (SyrianReporters), саперы Сирийской арабской армии (САА) уничтожили СВУ, изъятые из тайников исламистов, покинувших данные территории еще в ноябре 2016 года после столкновений с силами САР.

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (DeirEzzor24) сообщает о том, что в городе Аль-Бусейра в восточной части Дейр-эз-Зора, произошел взрыв, приведший к гибели одного из местных жителей. По предварительным сведениям, к его организации имеют отношение «спящие ячейки» «Исламского государства». Ранее отмечалось, что, несмотря на заявления курдов и США о якобы их победе над ИГ1 в Сирии, боевики все еще осуществляют террористическую деятельность в составе подпольных групп.

Тем временем военный источник в сети Telegram (new_militarycolumnist) заявляет о том, что в районе пустыни Бадия Аш-Шам, простирающейся в Сирии через территорию провинций Эс-Сувейда, Хомс и Дейр-эз-Зор, была сформирована новая бандгруппа, получившая название «Абра». Сообщается, что в нее вошли джихадисты ИГ, которым до сих пор удается скрываться в безлюдных районах страны. Целью новообразованной группировки, по неподтвержденным данным, является убийство военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) и ее союзников. Предполагается, что данное формирование может нести ответственность за похищение группы сирийских солдат, о котором сообщалось ранее.

Провинция Ракка

Информационный портал Hashtag Syria передает, что к западу от административного центра региона был обнаружен человек, застреленный в собственном автомобиле. По предварительным данным, погибший принадлежал к числу радикалов из Отрядов народной самообороны (YPG) и, вероятно, был убит террористами подпольных ячеек «Исламского государства». Курдские бойцы уже оцепили место происшествия и приступили к проведению обысков.

Стало известно о том, что британский гражданин был казнен террористами «Исламского государства» по обвинению в шпионаже. Агентство новостей Asharq Al-Awsat передает, что подданный Соединенного Королевства по имени Усама Бен-Бибер бежал из страны, когда ему было 18 лет и начал сотрудничать с разведывательными спецслужбами в конце 2015 или в начале 2016 года.

Провинция Хама

Военный источник в сети Twitter (OGNreports) сообщает о том, что в северной части Хамы вновь фиксируются перестрелки между правительственными подразделениями и боевиками незаконных бандформирований. Стычки происходят в долине Аль-Габ в районе населенного пункта Аль-Машари. Напомним, в ходе столкновений, которые разворачивались накануне, Сирийской арабской армии (САА) удалось нанести серьезный урон исламистам в данном районе. Однако, несмотря на действие режима тишины и близость турецких постов наблюдения, радикалы продолжают провоцировать силы САР на ответные действия.

Также появилась информация о том, что военнослужащим армии Башара Асада удалось сбить беспилотник джихадистов, начиненный зарядом со взрывчатым веществом. Информагентство Al Masdar News передает, что дрон был обезврежен прежде, чем успел нанести удар по позициям САА. Как известно, ранее исламисты «Тахрир Аш-Шам» задействовали подобные БПЛА во время попыток атак на российскую авиабазу «Хмеймим» в Латакии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)