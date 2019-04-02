ФАС предложила отменить комиссии при снятии наличных в банкоматах

Москва, 2 апреля. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила отменить комиссии за снятие наличных в любых банкоматах в рамках борьбы с «зарплатным рабством». Об этом сообщил замглавы ФАС Андрей Кашеваров.

«С тем, чтобы дать возможность работодателям более спокойно выбирать банки для обслуживания, мы должны обнулить комиссии банков при снятии наличных в банкоматах», — сказал он на заседании межрегионального банковского совета при Совете Федерации.

По словам замглавы ведомства, такая практика принята, в частности, в Великобритании.

Напомним, в конце марта правительство РФ внесло в Государственную думу законопроекты, согласно которым предлагается разрешить россиянам выбирать зарплатный банк.

Первый документ предлагает внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях. В частности, речь идет о введении административной ответственности за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению сотрудника. Второй документ подразумевает внесение поправок в Трудовой кодекс и предлагает увеличить срок, в течение которого работник может сообщить о желании сменить банк.

Согласно сообщению Роструда, в прошлом году специалисты выявили 81 тысячу нарушений по оплате труда, среди которых около 10% касаются места, порядка и срока выплаты заработных плат.

Ранее аналитики Финансового университета при правительстве России подчеркнули, что в нынешнем году реальная заработная плата граждан РФ вырастет не менее чем на 4%.