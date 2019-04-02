Стала известна стоимость новой модели Kia ProCeed

Сеул, 2 апреля. Южнокорейский концерн Kia объявил стоимость модели ProCeed нового поколения, начало продаж на российском рынке запланировано на конец апреля 2019 года. Авто будут собирать на калининградском предприятии «Автотор». Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что у российских дилеров Kia ProCeed можно будет заказать с двумя вариантами двигателей: 1,4-литровым мощностью 140 лошадиных сил и 1,6-литровым производительностью 200 лошадиных сил.

В первой версии транспортное средство получило 17-дюймовые легкосплавные диски, электрический привод складывания боковых зеркал, а также светодиодные фары и фонари. Стоимость этого автомобиля составляет 1,5 млн рублей.

Вторая версия оборудована 18-дюймовыми легкосплавными дисками, салон отделан комбинированной кожей. Также в машине предусмотрен «умный» круиз-контроль, система идентификации дорожных знаков. Потенциальному покупателю машина обойдется в 1,99 млн рублей.

В конце марта Kia официально представила на автомобильном салоне в Сеуле два новых кроссовера.