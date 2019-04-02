Богомолов рассказал о первоапрельском розыгрыше «демона» Собчак
Прага, 2 апреля. Режиссер Константин Богомолов впервые выложил на своей странице в Instagram фото с Ксенией Собчак, а также рассказал о ее первоапрельском розыгрыше.
На снимке Богомолова запечатлена девушка, стоящая спиной к фотографу. Ее взгляд обращен к собору Святого Вита в Праге.
Автор не подписал имя девушки, однако пользователи соцсети без труда узнали в ней Собчак. В качестве доказательства они нашли фотографию из аккаунта журналистки, где она стоит в точно таком же наряде.
Отдельное внимание подписчиков привлекла подпись режиссера к посту. Он рассказал о розыгрыше Собчак 1 апреля.
«На фото – опаснейший человек! И не верьте этому взгляду в небо», — призывает Богомолов.
«Это демон, ацки разыгравший меня вчера. Пол дня я бесился и возмущался, потом пол ночи ржал и восхищался», — написал он в соцсети (орфография и пунктуация автор сохранены).
Уметь прощать и уметь просить прощение? На это способны только сильные,уверенные в себе личности. Мелкий и мелочный человек всегда видит унижение в том,чтобы признать неправоту, и чувствует себя «терпилой» если прощает сам. Иногда ты искренне просишь прощения-а в тебя продолжают смачно плевать. И вот тут и происходит главное испытание. Молча обтереться,и пожалеть человека,который не может справиться со своим эго. И не обижаться . Главное-ты сделал Свою часть «работы» -остальное не на твоей совести.
В конце прошлого года появились слухи о романе Богомолова и Собчак, которая была замужем за актером Максимом Виторганом. Подтверждением этой информации стало видео, на котором муж журналистки ударяет режиссера. Весной Собчак и Виторган выступили с заявлением о том, что они давно не вместе, однако сообща продолжают воспитывать сына Платона.
20 марта Собчак и Богомолов впервые появились вместе на публике. Это произошло на церемонии вручения премии Bravo, которая прошла в Большом театре в Москве.