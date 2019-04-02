Богомолов рассказал о первоапрельском розыгрыше «демона» Собчак

Прага, 2 апреля. Режиссер Константин Богомолов впервые выложил на своей странице в Instagram фото с Ксенией Собчак, а также рассказал о ее первоапрельском розыгрыше.

На снимке Богомолова запечатлена девушка, стоящая спиной к фотографу. Ее взгляд обращен к собору Святого Вита в Праге.

Автор не подписал имя девушки, однако пользователи соцсети без труда узнали в ней Собчак. В качестве доказательства они нашли фотографию из аккаунта журналистки, где она стоит в точно таком же наряде.

Отдельное внимание подписчиков привлекла подпись режиссера к посту. Он рассказал о розыгрыше Собчак 1 апреля.

«На фото – опаснейший человек! И не верьте этому взгляду в небо», — призывает Богомолов.

«Это демон, ацки разыгравший меня вчера. Пол дня я бесился и возмущался, потом пол ночи ржал и восхищался», — написал он в соцсети (орфография и пунктуация автор сохранены).

В конце прошлого года появились слухи о романе Богомолова и Собчак, которая была замужем за актером Максимом Виторганом. Подтверждением этой информации стало видео, на котором муж журналистки ударяет режиссера. Весной Собчак и Виторган выступили с заявлением о том, что они давно не вместе, однако сообща продолжают воспитывать сына Платона.

20 марта Собчак и Богомолов впервые появились вместе на публике. Это произошло на церемонии вручения премии Bravo, которая прошла в Большом театре в Москве.