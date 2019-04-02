В Киеве подсчитали, в какую сумму обошелся кандидатам каждый голос

Киев, 2 апреля. «Комитет избирателей Украины» подсчитал, сколько кандидаты в президенты потратили на предвыборную агитацию в пересчете на каждый выигранный голос. Об этом во вторник сообщает пресс-служба организации.

Выяснилось, что дороже всего «голоса» обошлись Роману Насирову, который потратил на агитационную кампанию и залог 2,5 млн гривен (91,9 тыс. доллара) и получил поддержку 2,5 тыс. избирателей. Таким образом, один голос стоил Насирову 997 гривен (36,6 доллара). На втором месте оказался Сергей Каплин, который заплатил 849 гривен (31,22 доллара) за каждый голос, а на третьем — Аркадий Корнацкий, потративший 825 гривен (30,34 доллара).

Петр Порошенко оказался на 26-м месте, потратив 141 гривну (5,2 доллара) за каждый выигранный голос, Юлия Тимошенко — на 32-м месте (68 гривен или 2,5 доллара), а Владимир Зеленский — на предпоследнем, 36-м месте (16 гривен или 0,59 доллара). Самые скромные расходы на агитацию с учетом результатов выборов оказались у Игоря Смешко — 4 гривны (0,15 доллара) за голос.

Напомним, что в первом туре выборов уверенно лидирует Владимир Зеленский, который по итогам подсчета 90% бюллетеней он набрал 30,26% голосов. Действующий президент Украины Петр Порошенко заручился поддержкой 15,99% избирателей. Поскольку никто из кандидатов не смог набрать больше 50% голосов, объявлен второй тур выборов, который пройдет 21 апреля.

Порошенко предложил своему оппоненту принять участие в дебатах. Зеленский ответил, что готов устроить дискуссию, хотя его советник Руслан Рябошапка заявил, что не видит в этом смысла.

Примечательно, что в этих выборах не участвовали примерно 11 млн украинцев, которые проживают в неподконтрольных Киеву районах Донбасса или на момент голосования находились в России. Выборы президента прошли на Украине 31 марта. В МВД поступило более 2,1 тыс. жалоб на нарушения избирательного процесса, возбуждено 39 уголовных дел.