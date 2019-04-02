Генсек Всемирной исламской лиги назвал РФ образцом для мира в борьбе с терроризмом

Санкт-Петербург, 2 апреля. Генеральный секретарь Всемирной исламской лиги (ВИЛ) Мухаммед Бен Абдель Карим Аль-Иса назвал Россию образцом для всего мира в деле борьбы с терроризмом. Об этом он заявил в ходе встречи с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

«Главная опасность сегодня — терроризм и экстремизм. Очень важно противостоять ему в законодательной сфере. Если мы не принимаем правильные законы, то мы способствуем терроризму. Россию в этом отношении следует расценивать как образец для всего мира» — заявил генсек ВИЛ.

Беглов отметил актуальность данной проблемы для Петербурга, а также напомнил об участившихся случаях «телефонного терроризма», в результате которых приходится эвакуировать десятки тысяч человек, передают «Невские новости».

«Нам в последнее время приходится эвакуировать от 10 до 80 тысяч человек в день в связи с электронными сообщениями, которые поступают из-за рубежа. Приходится серьезно реагировать на это. Это тоже терроризм, и мы справляемся с этим и обязательно искореним его», — подчеркнул Беглов.

В свою очередь генсек ВИЛ заявил о необходимости уделять больше внимания данной проблеме, отметив, что «сплоченность внутри общества» является лучшим средством для противостояния терроризму.

Кроме того, Беглов и генсек Всемирной исламской лиги обсудили перспективы сотрудничества Петербурга и Саудовской Аравии, а также укрепление диалога в инвестиционной сфере.