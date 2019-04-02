Соловьев пошутил о «гениальном» решении задач США в Европе

Москва, 2 апреля. Телеведущий Владимир Соловьев объяснил, кто не дает развиваться Европе. По его мнению, все дело в НАТО, которая «сшибает деньги, решает все интересы, которые нужны их политической крыше».

Соловьев в эфире радиостанции «Вести FM» прокомментировал заявление альянса о том, что НАТО защищает страны. По его мнению, «нужно быть очень наивным и глупым», чтобы верить в подобные заявления.

Журналист раскрыл «гениальное» решение военно-политического блока, который выполняет поставленные Вашингтоном задачи.

«НАТО гениально решает задачу: колонизация колонизаторов», — пошутил Соловьев, отметив, что Европа «поднялась за счет колоний».

Телеведущий высказал мнение, что США являются новым уровнем развития европейского колонизаторства.

«Сами из жертвы они превратились в нового дракона. Убил дракона — победил Великобританию, оторвавшись от этой колонии. И вместо этого точно также грабит Латинскую и Южную Америку», — приводит «Царьград» слова Соловьева.

По его мнению, такая система была до тех пор, пока американская сторона не поняла, что есть жертва лучше — Европа. Он отметил, что дела у Вашингтона пошли на лад, когда американцы после Второй мировой войны подумали: «А чего дурака-то валять?».

Соловьев посоветовал обратить внимание на «блестящие» действия альянса. По его мнению, НАТО «сшибает деньги» и решает те задачи, которые необходимы их «политической крыше». Тем самым не дает европейскому континенту развиваться, резюмировал журналист.

Напомним, еще в прошлом году американский лидер Дональд Трамп потребовал, чтобы страны-члены НАТО начали немедленно тратить на оборону два процента от ВВП, а не пытались реализовать этот план к 2025 году. Трамп заявил, что США «платят за защиту Европы, потом теряют миллиарды в торговле».