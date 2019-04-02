ВКС РФ получили первый серийный Ил-76МД-90А

Ульяновск, 2 апреля. Воздушно-космические силы России получили первый серийный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А.

Торжественная церемония прошла на авиастроительном предприятии «Авиастар-СП» в Ульяновске.

«Сегодня мы отмечаем передачу в эксплуатацию самолета Ил-76 нового поколения — Ил-76МД-90А», — подчеркнул генеральный директор «Авиационного комплекса имени Ильюшина» Алексей Рогозин.

Напомним, Ил-76МД-90А является модернизированной версией самолета Ил-76. Машина оснащена новым пилотажно-навигационным комплексом, системой автоматического управления, а также новейшим комплексом связи. Новая модификация имеет «стеклянную кабину», а также оборудована современными авиадвигателями ПС-90А-76. Кроме того, самолет имеет модифицированное крыло и усиленное шасси.

Минобороны РФ планирует закупить более 100 военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А до 2030 года, а также топливозаправщиков, которые делаются на базе этого воздушного судна.

Как сообщал ранее технический директор ОАК Юрий Тарасов, на заводе «Авиастар-СП» в Ульяновске стартовал монтаж крупнейшей в стране автоматизированной поточной линии сборки самолетов. Там монтируются две роботизированные станции, каждая из которых способна в автоматическом режиме стыковать фюзеляж, крылья и хвостовое оперение самолетов. Их дополняют шесть станций монтажа бортовых систем, силовых установок и цеховой обработки деталей.

В разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов подчеркнул, что начало производства самолетов Ил-76МД-90А при помощи автоматизированной линии сборки — это серьезный технологический шаг вперед в российском авиастроении.