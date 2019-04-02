Путин назначил нового прокурора Алтайского края

Москва, 2 апреля. Российский лидер Владимир Путин назначил Александра Руднева на должность прокурора Алтайского края. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

По данным ведомства, российский президент назначил государственного советника юстиции третьего класса Руднева на должность прокурора Алтайского края сроком на пять лет.

В течение последнего времени Руднев занимал должность первого заместителя прокурора Волгоградской области, говорится на сайте Генпрокуратуры.

За усердное исполнение служебного долга он неоднократно поощрялся и был награжден знаком «Почетный работник прокуратуры РФ», а также был удостоен медали «290 лет прокуратуре России».

Ранее сообщалось, что глава РФ Путин уволил прокурора Карачаево-Черкесской Республики Александра Терещенко.