Медведчук назвал лидерство Зеленского в президентской гонке объективным выбором народа

Киев, 2 апреля. Украинский политик, лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что первый тур президентских выборов в стране прошел необъективно, в то же время лидерство Владимира Зеленского, считает Медведчук, вполне логично.

Ранее, напомним, ЦИК Украины сообщил, что, по последним данным, за шоумена Зеленского свои голоса отдали 30,22% избирателей. Действующий президент Петр Порошенко заручился поддержкой 15,92% проголосовавших.

Медведчук подчеркнул, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» не поддержит ни Зеленского, ни Порошенко.

«Мы не будем поддерживать ни одного, ни второго кандидата, так как считаем, что их программы и то, что сделал один, и то, что собирается делать другой, не подходит сегодня для Украины», — заявил Медведчук в эфире телеканала «Россия-24».

По мнению Медведчука, условия для обширной фальсификации были созданы заблаговременно, что позволило провести необъективные выборы. Кроме того, проголосовать на выборах президента Украины, сказал политик, не смогли миллионы граждан.

«Говорить, что эти выборы объективные, мы не можем и не собираемся, и дадим этому объективную оценку», — сказал Медведчук.

В тоже время, по словам политика, лидерство Владимира Зеленского — это объективный выбор украинского народа.

Глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» заявил, что во второй тур должен был пройти Юрий Бойко. Медведчук также отметил, что не сомневается в том, что Петр Порошенко сделает все, чтобы победить во втором туре, и порекомендовал Владимиру Зеленскому не расслабляться.

Напомним, второй тур президентских выборов на Украине состоится 21 апреля.