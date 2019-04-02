Геннадий Онищенко прокомментировал притчей и басней первый тур выборов на Украине

Политики и эксперты продолжают обсуждать результаты президентских выборов на Украине, где в первом туре уверенно вышел вперед артист и продюсер Владимир Зеленский, за которого проголосовало более 30% избирателей. На втором месте — действующий президент Украины Петр Порошенко, за которого отдали голоса вдвое меньше украинских граждан. Именно эти кандидаты сойдутся во втором туре, который состоится 21 апреля.

При этом Зеленский уже обозначил свои политические взгляды, заявив, что задал бы президенту РФ Владимиру Путину вопросы, касающиеся якобы «отобранных» Россией Крыма и Донбасса. На претензии Зеленского исчерпывающе ответили в Кремле.

Итоги первого тура президентских выборов на Украине Федеральному агентству новостей прокомментировал первый заместитель комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Свой анализ Онищенко начал с исторической притчи про жадного императора, который хотел собрать как можно больше налогов со своих подданных и трижды посылал чиновников за новой данью.

«Первые раз подданные плакали и сетовали, но это не помогло, император снова послал вассалов за деньгами, — напомнил притчу собеседник ФАН. — Во второй раз повторилось то же самое, только подданные плакали еще горше. А в третий раз, когда сборщики пришли за новыми налогами, подданные уже не плакали, а смеялись».

Согласно легенде, узнав, что его подданные уже не плачут, а смеются, жадный император сказал: «Ну раз они веселятся, значит, у них теперь действительно ничего не осталось, они полностью обобраны».

«Так сегодня и с народом Украины, — считает Геннадий Онищенко. — Тот факт, что во главе этого государства может встать лицедей, комик, — свидетельство того, до чего доведено украинское государство. И дело там даже хуже, чем у подданных жадного императора: боюсь, у украинцев даже на смех скоро не останется сил».

Остановился первый зампред комитета Госдумы и на «требованиях», которые Владимир Зеленский попытался предъявить президенту РФ.

«Если говорить об экстравагантных заявлениях Зеленского, тут напрашивается другая литературная аналогия, — продолжил Онищенко. — Приходится вспомнить о нашем классике [баснописце Иване Крылове], который писал: «Ай, моська! Знать она сильна, что лает на слона!». Такое поверхностное, не очень адекватное заявление, которое позволил себе Зеленский, говорит о его пока нулевом статусе как политика. Судя по всему, этот человек продолжает жить в логике КВН, шоу и дешевых хохм».

Тем не менее, возможно, именно Владимир Зеленский займет пост главы Украины, признал Геннадий Онищенко. В связи с этим российский парламентарий дал Зеленскому несколько советов.

«Хочу пожелать претенденту на самый высокий пост в крупнейшей европейской стране, которой является Украина, для начала элементарно почитать историю нашего единого государства, а также правила поведения в обществе. Все-таки сцена, КВН и политика — это разные вещи. Если звезды так сойдутся, что он действительно после второго тура займет этот пост, ему пора почувствовать себя ответственным за судьбы почти 50 миллионов украинских граждан, которые не заслуживают такого отношения, которое было к ним в последние 25 лет, а особенно — в последние пять лет», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Отметим, занявшая третье место в президентской гонке лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что президентские выборы на Украине были превращены в фарс, а Петр Порошенко сфальсифицировал свой результат. При этом лидер «Батькивщины» добавила, что не будет обжаловать в суде результаты первого тура или выводить людей на улицы.

Напомним, по результатам подсчета 98% бюллетеней лидер первого тура Владимир Зеленский набрал более 30% голосов (это более 5,6 млн избирателей). На втором месте действующий президент Украины Петр Порошенко, за которого отдали голоса менее 3 миллионов человек (около 16%). Именно эти кандидаты сойдутся во втором туре 21 апреля. Победителем будет объявлен тот, кто наберет больше голосов.