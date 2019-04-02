Участник КВН оценил шансы Зеленского стать «вторым Трампом»

Москва, 2 апреля. Комедийный актер и капитан популярной команды КВН «Уездный город» Сергей Писаренко не исключил, что Владимир Зеленскиий, украинский шоумен, лидирующей в президентской гонке, в случае своего избрания главой государства может столкнуться с теми же проблемами, что и президент США Дональд Трамп.

Писаренко прокомментировал слова депутата Верховной рады Вадима Рабиновича, заявившего, что Зеленский имеет все шансы стать «вторым Трампом» — прийти на пост главы государства без опытной и сильной команды и столкнуться с мощным противодействием лоббистов и политических элит.

«Надеюсь, у него [Зеленского] есть решение, иначе получится стрельба в пустоту, как у американского президента. Зеленский по своим интеллектуальным и творческим качествам намного талантливее, чем Трамп», — сказал Писаренко в интервью URA.ru, дав совет своему коллеге шоумену Зеленскому.

Капитан «Уездного города» считает, что большая часть украинцев смотрит на Владимира Зеленского с надеждой.

«На Зеленского смотрят с надеждой, как на человека из другой системы», — уверен российский юморист.

Напомним, по последним данным, опубликованным ЦИК Украины, Владимир Зеленский лидирует на выборах президента страны с результатом 30,22%, 15,92% проголосовавших поддержали Петра Порошенко.

Украинский политик Виктор Медведчук считает, что состоявшееся голосование не дает объективного результата, так как многие граждане страны не проголосовали на выборах. Кроме того, было зафиксировано значительное число нарушений.

В комментарии для «Парламентской газеты» председатель Комиссии Общественной палаты России по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич призвал учитывать, что команда пятого президента Украины Петра Порошенко может допустить ошибки в ходе подготовки ко второму туру голосования.