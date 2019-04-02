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Ученые обнаружили саркофаг с мумией на севере Египта

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Ученые обнаружили саркофаг с мумией на севере Египта

Каир, 2 апреля. Саркофаг с мумией обнаружен на севере Египта. Об этом сообщили в пресс-службе национального министерства по делам древностей.

Руководил раскопками на севере страны глава Высшего совета по делам древностей Египта Мустафа аль-Вазири. Он отметил, что обнаруженная мумия находится в крайне плохом состоянии.

«Нам удалось найти еще одну мумию, которая на этот раз скрывалась под тонким слоем сусального золота», — добавил он.

Саркофаг с мумией был отправлен в музей города Кафр-эш-Шейх. Там специалисты проведут реставрационные работы, которые защитят находку от дальнейшего разрушения.

Это не единственная находка, о которой во вторник поведал аль-Вазири. Во время раскопок на древнем кладбище в районе города Кесна были также обнаружены  «антропоидный» саркофаг из известняка, несколько статуй божеств и золотые украшения. При вскрытии саркофага специалисты обнаружили две мумии внутри.

Ученые обнаружили саркофаг с мумией на севере Египта

По мнению экспертов, находки датируются Поздним периодом и эпохой владычества Птолемеев в Египте.

В феврале археологи в Египте нашли древнее кладбище в районе Туна эль-Габаль в провинции эль-Минья. 

Автор: Катерина Иванова
Источник: РИА Новости
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