Депутат Госдумы прокомментировал предложение Минфина о включении новых глав в Налоговый кодекс

Минфин опубликовал законопроект о кодификации неналоговых платежей, который предлагает включение в Налоговый кодекс пяти новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и гостиничном сборе.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей инициативу прокомментировал член комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов.

«Тема переноса всех платежей в Налоговый кодекс обсуждается уже давно. Я вижу ряд положительных и отрицательных последствий», — заявил Щапов.

По словам парламентария, если платежи перенести в Налоговый кодекс, то можно будет быстро и точно посчитать, сколько граждане и предприниматели отдают государству от своих налогов.

«Сейчас масса платежей разбросана по многочисленным специальным законам. Это усложняет их подсчет. Мы не видим, какова реальная налоговая нагрузка на граждан и бизнес. Дошло до того, что уже президент вынужден был попросить правительство свести всю налоговую нагрузку на наших граждан в один реестр», — пояснил Щапов.

При этом депутат отметил, что реальные данные о нагрузке на людей могут стать сюрпризом.

«У меня есть предположение, что государство сейчас забирает у гражданина примерно половину его доходов, а не одну десятую в виде НДФЛ, как нам рассказывают», — добавил Щапов.

При этом парламентарий также обозначил и минусы переноса платежей в Налоговый кодекс.

«Отменить такие платежи будет на порядок сложнее. Налоги для нашего государства — это святое, и оно их отменяет или меняет в пользу граждан с огромным сопротивлением. Вторая проблема: налоговая умеет хорошо собирать налоги. То есть если сейчас многие платежи просто не собираются и люди их не чувствуют, то, когда этим займется ФНС, граждане почувствуют эту работу в полной мере», — отметил депутат.

Он также обратил внимание, что при переносе платежей в Налоговый кодекс как минимум нужно предусматривать постепенное снижение ставок платежей, чтобы нагрузка на граждан не росла.

«Отдельные вопросы есть по конкретным платежам, которые предполагается перенести в налоговый кодекс. Например, есть вопрос по включению в налоговый кодекс платы по системе «Платон». Есть у меня вопросы и к тому, в бюджеты каких уровней будут зачисляться доходы от платежей, которые мы переносим в налоговый кодекс. Наконец, последний вопрос. Президент обещал, что новые налоги вводиться не будут. Но перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс — это по факту появление новых налогов», — подытожил Щапов.

Напомним, сегодня Минфин опубликовал для публичного обсуждения и антикоррупционной экспертизы законопроект о кодификации неналоговых платежей. По данным «Коммерсанта», документ готовился более года.