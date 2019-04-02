Госсекретарь Союзного государства оценил идею создания единой валюты РФ и Белоруссии

Москва, 2 апреля. Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота оценил возможность создания единой валюты для торговли между Москвой и Минском.

По его словам, на данный момент такая валюта уже образовалась естественным рыночным путем — это российский рубль.

«Рынок так надиктовал такой результат, что торговля идет на 80% в рублях. То есть уже имеется опыт опоры на одну валюту. Стоит это абсолютизировать или не стоит, брать за основу российский рубль — в конечном счете, важен результат, а не форма», — отметил Рапота.

Напомним, что Белоруссия является одним из главных союзников России. Во вторник президент РФ Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с днем единения народов двух стран. Российский президент напомнил, что в 2019 году Москва и Минск отмечают двадцатилетие подписания Договора о создании Союзного государства.

По словам Путина, за прошедшее время РФ и Белоруссия существенно продвинулись по пути взаимовыгодного сотрудничества и интеграции.