Видео воздушного боя из кабины Су-35 привело в восторг пользователей Сети

Москва, 2 апреля. Видео, записанное из кабины истребителя Су-35 во время учений «Ладога-2019» в Карелии, появилось в Сети. Пользователи развернули в комментариях бурное обсуждение.

Крупные авиационные маневры под названием «Ладога-2019» прошли в Республике Карелия на прошлой неделе. В рамках учений летчики-истребители Западного военного округа (ЗВО) уничтожили более 200 самолетов условного противника.

На протяжении недели экипажи ЗВО отрабатывали в небе элементы воздушного боя, а также поражали цели как на предельно малых высотах, так и поднимались на расстояние свыше 10 тысяч метров от земли.

За время масштабных маневров военные выполнили более 70 вылетов в дневное время и около 60 ночью. В общей сложности экипажи ЗВО сделали более 150 пусков управляемых ракет.

Принимали участие в учениях свыше 50 самолетов, более 70 экипажей и порядка 1 тысячи военнослужащих технического состава ЗВО на шести военных аэродромах.

Пользователей Сети привело в восторг видео воздушного боя из кабины Су-35.

«Атмосферненько!»— отметил комментатор под ником Vera La.

Напомним, Су-35 — многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, то есть он максимально приближен к машинам следующего, пятого поколения. Су-35 разработан в ОКБ Сухого и является переходным звеном между истребителями Су-27 и Су-57.

Как рассказал ранее командир российской пилотажной группы «Русские витязи» Андрей Алексеев, пилоты могут пересесть с тяжелых Су-30СМ на более современные самолеты вроде Су-35. По мнению летчика-инструктора, мастера спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрея Красноперова, которое он высказал в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей, чем скорее члены пилотажной группы сменят Су-30СМ на Су-35, тем быстрее начнут раньше привыкать к тем возможностям, которыми обладает новый самолет.

Ранее в Сети появилось видео учений Су-35 в Сирии. Пилоты отработали уход от огня врага с помощью тепловых ловушек.