Путин отправил в отставку прокурора КЧР

Москва, 2 апреля. Президент России Владимир Путин отправил в отставку прокурора Карачаево-Черкесской Республики Александра Терещенко, сообщили в Генеральной прокуратуре России.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича», — говорится в сообщении ведомства.

Также глава государства отправил в отставку Дальневосточного и Северо-Западного транспортных прокуроров Александра Хатунцева и Олега Колесова.

Ранее во вторник Федеральное агентство новостей сообщало, что Терещенко написал заявление об отставке. Напомним, Терещенко возглавлял прокуратуру Карачаево-Черкесской Республики с 2014 года.