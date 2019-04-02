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Россия

Путин отправил в отставку прокурора КЧР

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Путин отправил в отставку прокурора КЧР

Москва, 2 апреля. Президент России Владимир Путин отправил в отставку прокурора Карачаево-Черкесской Республики Александра Терещенко, сообщили в Генеральной прокуратуре России.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича», — говорится в сообщении ведомства.

Также глава государства отправил в отставку Дальневосточного и Северо-Западного транспортных прокуроров Александра Хатунцева и Олега Колесова.

Ранее во вторник Федеральное агентство новостей сообщало, что Терещенко написал заявление об отставке. Напомним, Терещенко возглавлял прокуратуру Карачаево-Черкесской Республики с 2014 года.

Автор: Данила Копп
Источник: Пресс-служба Генеральной прокуратуры России
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