Автор фильма о Началовой рассказал, как снимет картину без согласия семьи певицы

Продюсер фильма о Юлии Началовой Андрей Загорский заявил, что не будет отменять съемки ленты, даже если не получит согласия со стороны близких артистки. Накануне появилась информация, что он вместе с режиссером Натальей Филатовой приступил к работе над картиной о жизни и гибели певицы под названием «Буду рядом…».

По предварительным данным, премьера художественного фильма должна состояться осенью 2019 года. Авторы держат в секрете подробности сюжета картины, а также имя актрисы, исполняющей главную роль.

В эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей Андрей Загорский объяснил, почему решил взяться за фильм о Юлии Началовой, а также раскрыл некоторые детали готовящейся ленты. По словам Загорского, который является не только продюсером, но также автором идеи и соавтором сценария картины, «певица при жизни была недооценена нашим шоу-бизнесом».

«Почему-то ни один из продюсеров за нее не брался, не развивал ее. Она добилась популярности только благодаря своему таланту. Если весь наш шоу-бизнес построен на деньгах, то Юля всего достигла самостоятельно — выиграла конкурс «Утренняя звезда». Ее отец Виктор Васильевич вложил очень много в развитие своей дочери и как продюсер, и как композитор», — рассказал он.

Собеседник ФАН сожалеет, про жизни Юлии ему не удалось сотрудничать с артисткой.

«Я очень жалею, что при жизни Юли мы не общались плотно. Мы за всю жизнь буквально с ней пересекались два-три раза на каких-то мероприятиях, концертах. Юлечка была жизнерадостным солнечным человеком, когда я с ней сталкивался, ни разу не видел ее грустной — она всегда улыбалась», — добавил продюсер.

Главной интригой будущей картины о Началовой стал актерский состав картины, однако Загорский не захотел разглашать имена артистов, принимающих участие в фильме.

«Список актеров я пока разглашать не буду. У нас пока снято немного сцен, начали мы съемки с финального эпизода в одном из московских аэропортов. Когда у нас будет снято порядка 8-9 сцен, появится уже полноценный трейлер ленты, и станет все яснее. Сейчас пишется сценарий, он готов на данный момент примерно на 25-30 процентов», — объяснил он.

Любопытно, что агент певицы Анна Исаева негативно отреагировала на желание авторов снять фильм о жизни Началовой. По ее словам, инициаторы съемки картины звонили однажды с этой идеей, но официального согласия семья Юлии пока не давала. Андрей Загорский подтвердил ФАН, что общался по этому поводу с Исаевой, которая приняла в штык их проект.

«У Исаевой свои планы — сделать концерт памяти через год, но кому это будет нужно спустя столько времени? Нужно делать подобные вещи либо при жизни, либо, если человек уходит, сразу, ведь необходимо постоянно поддерживать светлую память о нем, — рассказал он. — Я четко обозначил свою позицию, если она не подпускает нас к Виктору Васильевичу, и не будет согласия на съемки, хотя для картины необходимо услышать его детальный рассказ о переезде семьи из Воронежа в Москву и других вещах, мы все равно снимем фильм, только придется изменить имена героев».

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. Сообщения о проблемах со здоровьем у певицы появились в начале марта, когда артистку госпитализировали в одну из столичных клиник из-за высокого уровня сахара в крови.

Состояние певицы ухудшалось, поэтому врачи ввели ее в искусственную кому, а также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики провели операцию на воспаленной ноге, однако ослабленный организм не выдержал нагрузки, в результате чего произошла остановка сердца.

Ранее ФАН сообщало, что смерть Началовой стала для россиян одним из запомнившихся событий марта.