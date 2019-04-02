В Центробанке РФ прокомментировали рост процентных ставок

Москва, 2 апреля. Рост процентных ставок в России, в том числе по ипотеке, по оценкам Центрального банка, не является критичным и не будет длительным, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Выступая в Совете Федерации, она напомнила, что ставки выросли в связи с «некоторыми разовыми факторами».

Набиуллина подчеркнула, что, по прогнозам Банка России, рост не был критичным. При этом глава регулятора добавила, что необходимо предпринять меры для расширения приоритетных секторов кредитования, такие как ипотека, кредитование малого и среднего бизнеса, корпоративное кредитование.

Руководитель Центробанка уточнила, что увеличение ставок стало следствием ряда «однократных факторов». Набиуллина рассказала, что регулятор подготовил проекты рекомендаций для минимизации нагрузки на кредитные организации по резервированию средств в связи с «ипотечными каникулами».

Ранее сообщалось, что крупнейшие банки России возобновили рост ставок рублевых вкладов.