Эксперт связал бои между Индией и Пакистаном с новым переделом мира

Ситуация в Кашмире между Индией и Пакистаном будет только обостряться, об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политолог Андрей Иванов.

Столкновения Пакистана и Индии

Военнослужащие Пакистана и Индии обстреливают позиции друг друга в спорном для двух стран регионе Кашмир. Об этом сообщил официальный представитель индийского Минобороны подполковник Девендер Ананд.

«Около 11.30 утра (09.00 мск) пакистанская армия инициировала неспровоцированный обстрел при помощи минометов и стрелкового оружия вдоль линии контроля в секторе Наушера. Наши военные дали решительный ответ. Перестрелки продолжаются до сих пор», — заявил представитель военного ведомства Индии.

Ранее пресс-служба вооруженных сил Пакистана сообщила, что жертвами «неспровоцированного» обстрела с подконтрольной Индии части спорного региона Кашмир стали трое военнослужащих республики, еще один получил ранения.

Передел мира

По словам Андрея Иванова, ситуация на границе Индии и Пакистана будет только обострятся. Связано это с тем, что фактически начался новый передел мира. С одной стороны, Китай реализует глобальный проект «Одного пояса и пути». Важным инфраструктурным узлом проекта должен стать порт Гвадар в Пакистане, а товары к нему из Китая должны пройти как раз через спорный Кашмир.

«Индия прекрасно понимает, что КНР будет охранять новые торговые пути своими силами, а это значит, что Дели навсегда потеряет контроль над территориями, которые считает своими. В ответ Индия предпринимает свои усилия. Например, она налаживает контакты с ОАЭ, чей порт должен потерять после строительства порта в Пакистане. Не стоит забывать, что усиление Китая крайне невыгодно США, которые пытаются любыми способами задержать развитие Поднебесной. Только в Пекине стали говорить о новом формате международного сотрудничества, о том, что можно забыть старые противоречия и сосредоточиться на развитии экономики, как начался конфликт между Индией и Пакистаном», — пояснил Андрей Иванов.

Эксперт отметил, что еще в прошлом году была надежда, что в центре новой архитектуры станет объединение БРИКС. Но в Бразилии пришел к власти правый популист Жаир Болсонару, который присягнул на верность США и говорит чуть ли не о вступлении в НАТО. Только наметившиеся контракты между Индией и Китаем сейчас на грани срыва. Одновременно в Вашингтоне объявили торговую войну Пекину.

«И получается, что КНР либо надо свернуть амбициозные инициативы, либо любыми средствами продолжать их реализовывать. Но проект «Одного пояса и пути» это личный проект председателя КНР Си Цзиньпина, который получил большой кредит доверия внутри страны именно благодаря смелым инициативам. Значит, с большими трудностями, чем предполагалось ранее, Китай будет продолжать начатое. Так что в ближайшее время стоит ожидать усиления конфликтности не только на границе Индии и Пакистана, но и в других регионах мира. Например, на Ближнем Востоке», — добавил Андрей Иванов.

Эксперт заметил, что если раньше напряженность на Ближнем Востоке была вызвана интересами региональных игроков, а Западу регион был интересен как территория постоянной нестабильности для остановки развития нефтедобывающих государств, то сейчас Ближний Восток становится полем битвы США и Китая.

«К большому сожалению, мир вступает в эпоху очень большой нестабильности. Тем более помимо политических игр есть еще и такие объективные факторы, как изменение климата, дополнительно провоцирующий войны и переселение огромных масс людей с родных мест в другие страны», — заключил Андрей Иванов.

Ранее ФАН сообщало о том, летчики индийских Су-30, явно подготовленные российскими специалистами, оказались хитрее и мастеровитее пакистанских F-16.