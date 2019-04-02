Космический телескоп «Спектр-Р» завершил научную миссию

Москва, 2 апреля. Космический радиотелескоп «Спектр-Р» завершил свою научную миссию, сообщил президент Российской академии наук Александр Сергеев во время заседания совета РАН по космосу.

Сергеев подчеркнул, что благодаря проекту «Радиоастрон» ученым удалось получить уникальные результаты.

«Научная миссия проекта завершена», — добавил он.

Участники совещания предложили наградить государственными наградами участников этого уникального исследования. Соответствующее послание направлено руководству страны.

Напомним, российский радиотелескоп «Спектр-Р» проекта «Радиоастрон» работал на орбите с июля 2011 года. С 10 января этого года спутник прекратил принимать команды с Земли.

Советник гендиректора Роскосмоса по науке Александр Блошенко допустил, что решение о продлении или прекращении связи со «Спектром-Р» будет принято после вывода на орбиту нового российско-германского телескопа «Спектр-РГ», который запланирован на 21 июня текущего года.