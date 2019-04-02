Эксперт объяснил, почему рельсотроны можно использовать только в космосе

Использование рельсотронов в современных войнах нецелесообразно, так как технология имеет очень много минусов. Так военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал Федеральному агентству новостей испытания электромагнитной пушки, установленной на китайском десантном кораблей типа 072II (Yuting) ВМС НОАК (Народно-освободительная армия Китая).

Ранее в Twitter пользователь OedoSoldier опубликовал видеозапись, демонстрирующую электромагнитную пушку, установленную на носу китайского корабля. Чуть позже специалисты издания Defence Blog заявили, что военный корабль проводил маневры на реке Янцзы. Согласно предварительным оценкам, мощность установки позволяет запускать снаряд на дальность в 200 километров, притом, что скорость болванки в момент выстрела составляет примерно 2,6 километра в секунду.

Также стало известно, что морские испытания должны закончиться в 2023 году, после чего у инженеров останется еще два года на доработку установки. На вооружение рельсотрон может быть принят в 2025 году. Кроме того, на видеохостинге YouTube также были опубликованы испытания турецкого рельсотрона Şahi 209 Block II. Разработанная компанией Yeteknoloji AŞ электромагнитная пушка может стрелять 35-миллиметровыми снарядами на дальность 50 километров.

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что работы над созданием электромагнитных пушек ранее велись и в СССР, и в США, однако страны отказались от дальнейших разработок таких систем вооружения.

«Нужно понимать, что у рельсотрона, помимо выдающихся скоростных показателей, есть один существенный минус — снаряд летит строго прямо. Отмечу, в сухопутных войсках дистанция прямого выстрела составляет 2-3 километра, если говорить про морскую составляющую, то там она выше — уже 12-15 километров, после чего появляется линия горизонта и снаряд уходит в молоко. Но на небольших дистанциях рельсотрон будет работать», — пояснил эксперт.

Ранее американские военные утверждали, что появление электромагнитной пушки на боевых кораблях должно было полностью изменить характер не только морского боя, но и современных боевых действий в принципе. Так, по мнению представителей Пентагона установленные на эсминцы типа Zumwalt рельсотроны должны были давать кораблям ВМС США возможность поражать объекты противника на море и суше c дистанций в 200 километров.

«На том же Zumwalt они предполагали использование сразу двух таких орудий, а сам эсминец был спроектирован так, что энергетическая установка, запитывающая электромагнитные пушки, занимала большой объем. Но когда были проведены первые стрельбы, рельсотроны на Zumwalt почему-то сразу были заменены на другие орудия — управляемые снаряды, аналог M982 Excalibur. И больше работ над рельсотронами американцы не ввели, поняли, что игра не стоит свеч», — продолжает военный аналитик.

Есть у электромагнитных орудий еще один существенный недостаток, нивелирующий достоинство высокой скорости полета снаряда и огромной ударной мощи — перегрев блока канала ствола рельсотрона.

«Во время разгона снаряда происходит очень сильный разогрев ствола и а его ресурс не очень большой, поэтому часто приходится менять сам ствол. А это очень дорого обходится любому военному бюджету. Более того, сигнатура судна, с которого производятся выстрелы рельсотроном, напоминают светящийся маяк. То есть средства космической и других видов разведки сразу фиксируют местоположение корабля», — говорит Алексей Леонков.

Единственная среда, по мнению собеседника ФАН, в которой электромагнитные пушки могут получить широкое распространение — это космическое пространство.

«Там он может быть полезен, так как кривизна планеты не столь важна. Но в космосе для уничтожения какой-то цели, какого-нибудь спутника не нужен большой снаряд. Есть космический мусор, который на встречных скоростях дырявит эти спутники как бумагу. Но и тут нужен большой энергетический ресурс для работы такой установки. Да, китайцы и турки молодцы, осваивают эту технологию, что дает определенный технологический и технический прорыв в создании военных технологий. Безусловно, это положительный опыт, но в части применения рельсотронов на практике, любой военный эксперт скажет, что это нонсенс», — сказал Леонков.

Нельзя забывать и о стоимости как производства сами рельсотронов, так и снарядов для них. В качестве боеприпаса в электромагнитных пушках используются твердотельные и оперенные болванки высокой прочности. Это необходимо для того, чтобы снаряд не разрушался во время разгона по каналу ствола.

«Американцы вообще делали двухкомпонентные — головная часть твердотельная, хвостовая из мягкого метала. Но цена одного такого снаряда исчисляется десятками, а то и сотнями тысяч долларов. Так что все это нецелесообразно», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, рельсотрон — это электромагнитный ускоритель, разгоняющий токопроводящий металлический снаряд вдоль двух металлических направляющих. Сам термин был предложен советским академиком Львом Арцимовичем в конце 1950-х годов для замены существовавшего громоздкого названия «электродинамический ускоритель массы».