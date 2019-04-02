Советник Зеленского заявил о готовности шоумена к переговорам с Путиным и Трампом

Киев, 2 апреля. Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский готов к переговорам с президентами Российской Федерации и Штатов Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом сообщил в прямом эфире украинского канала ICTV советник Зеленского, бывший министр финансов Александр Данилюк.

«Однозначно готов​​​. Любые переговоры, к ним надо готовиться. Нет ни одного человека, который просто, без подготовки, готов провести переговоры такого уровня», — подчеркнул украинский экс-министр, отвечая на вопрос, готов ли основатель студии «95 квартал» и кандидат в президенты Украины Зеленский проводить переговоры тет-а-тет с Трампом или Путиным.

Кроме того, Данилюк считает, что все вопросы о политической грамотности и компетентности Зеленского отпадут после формирования его команды.

Выборы президента прошли на Украине в минувшее воскресенье, 31 марта. Согласно данным центральной избирательной комиссии Украины, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов, в настоящее время лидерство сохраняет Владимир Зеленский.

Кроме того, на выход во второй тур претендуют действующий глава государства Петр Порошенко и экс-глава правительства Украины и лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

После оглашения результатов первого тура Порошенко заявил о необходимости провести дебаты с юмористом Зеленским во втором туре выборов. Артист выразил готовность к проведению дебатов. Впрочем, советник Зеленского Руслан Рябошапка заявил, что не видит никакого смысла в этом мероприятии.