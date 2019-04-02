Сын Конюхова раскрыл подробности инцидента с лодкой отца в Южном океане

Москва, 2 апреля. Сын легендарного российского путешественника Федора Конюхова раскрыл подробности инцидента с лодкой отца в Южном океане. В конце марта он пережил 12-балльный шторм.

По его словам, ураганный ветер три раза перевернул лодку вокруг своей оси, повредив часть оборудования. Кроме того, оказались оторваны часть солнечных батарей и ветроуказатель. Сам путешественник, к счастью, не пострадал. жив и здоров, лодка, в целом, тоже в порядке.

«Сложности ему это добавит, потому что ветроуказатель показывает направление и силу ветра, а он находится внутри лодки. Будет идти, можно сказать, вслепую», — пояснил Оскар в комментарии Пятому каналу.

В ближайшее время Конюхов намерен подробно изучить повреждения и продолжить путь к мысу Горн в Чили.

Как сообщалось ранее, Конюхов пересекает океан на 9-метровой весельной лодке, сделанной из композитных материалов. В полной загрузке ее вес составляет одну тонну, и она оснащена всеми необходимыми навигационными приборами.